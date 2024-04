Mit | ' al via la conferenza dei servizi per il ponte Stretto'

Città 30, lo scontro, il ministero al Tar: “Revocare la misura” - Il dicastero si è costituito a supporto del ricorso, oggi la discussione. L’impugnazione di Cavedagna (FdI) e due tassisti: "Violata la Costituzione". La memoria del Mit: "Ordinanze non conformi al Co ...ilrestodelcarlino

Mercedes-Benz CLE Cabrio 220 d Advanced auto nuova a Prato - Annuncio vendita Mercedes-Benz CLE Cabrio 220 d Advanced auto nuova a Prato nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...automoto

Milano-Cortina: Mit, via libera di Anac a Saldini come ad della societa' - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - Nessun problema per Fabio Massimo Saldini in qualita' di amministratore delegato della societa' che si occupa degli interventi infrastrutturali delle Olimpia ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore