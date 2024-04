Missili balistici, da crociera e ipersonici: ecco quali sono le differenze - Esistono diversi tipi di Missili negli arsenali moderni: balistici, da crociera e ipersonici. Qui cerchiamo di fare chiarezza ...ilgiornale

Aspides, 'più fregate per ripristinare il traffico in Mar Rosso' - Per ripristinare il traffico marittimo nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi, servono più fregate a disposizione della missione navale Ue Aspides per pattugliare l'area. Lo ha detto il contrammiragli ...ansa

Quale sarà la risposta di Israele all’Iran: raid su Teheran o cyber attacco alle strutture nucleari - Il governo israeliano ha annunciato una "contro-rappresaglia" nei confronti dell'Iran dopo l'attacco subito sabato notte: ecco le ipotesi al ...fanpage