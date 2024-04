Mirafiori | Stellantis risponde allo sciopero allungando la cassa integrazione fino al 6 maggio

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo lodi venerdì 12 aprile, gli operai della carrozzeria dirimarranno inper altre due settimane. Oltre 2000 lavoratori verranno coinvolti nella misura, a rotazione, che sarebbe dovuta terminare il 20 aprile dopo essere stata rinnovata già più volte nel corso dell’inizio del 2024.continua intanto a chiedere al Governo italianori incentivi per le auto elettriche in Italia, dopo cheè stata appunto riconvertita alla produzione della 500e, a batteria. Segnale distensivo da parte della società l’aver cambiato il nome al nuovo suv elettrico di Alfa Romeo, che diventerà “Junior” dopo le polemiche sul nome “Milano”. Ancoraa ...

