Mirafiori | nuovo stop per 500e e Maserati | cassa integrazione per tutti i lavoratori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Torino, 16 aprile 2024 –per la carrozzeria di. Stellantis ha annunciato nuovapergli oltre 2.000della 500 elettrica e dellada lunedì 22 aprile fino a lunedì 6 maggio compreso. Ilblocco collettivo - spiega la Fismic Confsal - arriva dopo lagià è in corso per i 1.260della 500 elettrica e il contratto di solidarietà in vigore fino a dicembre a rotazione per i 960 dipendenti della linea della. "Questa nuova doccia fredda perdel sito di, dimostra come la manifestazione ...