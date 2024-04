Minori e Intelligenza Artificiale | Rischi e Necessità di Educazione Digitale

(Di martedì 16 aprile 2024) Razzante* Dietro il fascino tecnologico si celano sfide e, soprattutto per i, che costituiscono una fetta significativa degli utenti digitali e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi degli strumenti della Rete. Essi possono essere esposti a contenuti inappropriati e sono più suscettibili alla dipendenza, che può avere gravi ripercussioni sulla salute mentale e sulle relazioni sociali. In più l’(AI) aumenta ulteriormente questa vulnerabilità, poiché i più piccoli potrebbero essere soggetti a una maggiore profilazione e manipolazione da parte degli algoritmi, che mirano a mantenere l’attenzione e a influenzaril comportamento degli utenti. Inoltre, l’AI può influenzare il comportamento, le emozioni, le relazioni e l’identità dei ...

