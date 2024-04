Ministero della Salute | doppio richiamo alimentare | “Presenza di listeria”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 aprile 2024) Non è così raro che alcuni prodotti alimentari diventino oggetto di richiami: quali sono le novità e cosa c’è dietro. Tutti i dettagli. La sezione delè stata aggiornata con il ritiro dal mercato di due prodotti alimentari. L’avviso è indirizzato ai cittadini e riguarda ildi alcuni prodotti, così da garantire la sicurezza dei consumatori. Ilha annunciato due richiami dal mercato (foto ANSA)Alcuni test avrebbero infatti messo in mostra ladimonocytogenes, da qui l’esigenza di intervenire. L’annuncio è importante e riguarda due cibi ben precisi, ma non si tratta di un caso isolato, anzi. Spesso e volentieri gli esperti segnalano eventuali e possibili problemi, ...