Minichino è a 150 presenze Abituati alle pressioni Dato segnale forte»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Resta a +3 il vantaggio sul Pietrasanta che insegue, con una giornata in meno da giocare. Tutto sommato sorride il Viareggio, che però a Castelnuovo ha confermato l’impressione di vivere un momento di difficoltà, a livello di condizione fisica e forse pure mentale. Rimane comunque padrona del proprio destino la squadra bianconera di Stefano Santini che per esser certa di vincere questo campionato senza stare a guardare ciò che farà il Pietrasanta (ipotizzando le vinca tutte) deve adesso fare 7 punti. Le prossime avversarie saranno Viaccia in casa al Marco Polo Sports Center domenica prossima, poi il Maliseti Seano in trasferta alla penultima ed infine il Casalguidi il 5 maggio sul sintetico del Marco Polo nel turno d’epilogo. Ma prima di pensare a questo trittico finale di gare ecco l’occasione per fare il punto sul match terminato 1-1 al “Nardini“ di Castelnuovo Garfagnana ...