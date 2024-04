Minecraft | Jason Momoa annuncia la fine delle riprese

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 16 aprile 2024)ladel film dicon una divertente foto del cast al completo L’uscita della pellicola, che vedrà protagonista anche Jack Black, è fissata tra un anno, ma nel frattempoha confermato attraverso i suoi canali social che ledi: The Movie si sono ufficialmente concluse, condividendo per l’occasione una foto con il cast al completo. Nell’immagine postata su Instagram, Jack Black sembra assolutamente entusiasta di far parte di questo progetto. Nel post sono presenti altri momenti del dietro le quinte per i fan in attesa di. Inoltre, poichéè sempre in prima linea per le ...