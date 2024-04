Minaccia la madre e distrugge la casa per avere i soldi per la droga | arrestato

(Di martedì 16 aprile 2024) Martignana Po (Cremona), 16 aprile 2024 –lai mobili di. E’ avvenuto in un'abitazione di Martignana di Po, in provincia di Cremona, dove sono intervenuti i carabinieri perché una donna aveva dei problemi con il figlio. La pattuglia ha trovato entrambi ine laha riferito ai militari che il figlio avevato di fare dei danni all'interno dell'abitazione se non avesse ottenuto da lei del denaro per comprare degli stupefacenti. L'uomo è andato verso un mobiletto die ha buttato a terra e ha rotto tutto quello che era contenuto, poi ha cercato di danneggiare altri oggetti e mobili, ma è stato bloccato dai militari che sono intervenuti per contenere la sua furia. In ...

