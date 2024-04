Miliardi di cicale si preparano a uscire | succede una volta ogni 221 anni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 aprile 2024) Un evento più unico che raro, ma sicuramente impressionante: sciami immensi disono pronte a ronzare tra le città Masse di insetti presto travolgeranno le città degli Stati Uniti. No, non si tratta di una delle sette piaghe d’Egitto, ma semplicemente di una conseguenza naturale. Gli animali in questioni sono le, protagoniste come simbolo di negligenza e mancata previdenza nelle fiabe, sono al contrario pronte a migrare in enorme quantità invadendo il territorio americano. Qui, come ci insegnano gli esperti, queste si dividono in due gruppi: annuali e periodiche. Il primo gruppo può essere visto per quasi tutta l’estate, il secondo appare solo dopo alcunidi assenza. Perché? La spiegazione si trova nel loro stile di vita. Una cicala su un albero – Cityrumors.itLe ninfe, infatti, trascorrono il 99% della loro esistenza ...