Milano vuole andare in Champions L’Itas è l’ostacolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) L’Allianzha ancora un obiettivo da raggiungere. Nonostante l’eliminazione nelle semifinali dei playoff scudetto, da domani, con il match alle 20.30 fuori casa, c’è in palio il terzo posto della Superlega ma soprattutto un posto inLeague. L’avversaria sarà la grande delusa di questa annata:Trentino. I ragazzi di Soli non potranno difendere il tricolore cucito sul petto e dovranno accontentarsi di questa ultima sfida con, al meglio delle cinque gare, per rimanere in. Chi dovesse perdere, invece, andrà a disputare la seconda competizione europea per importanza, la Cev Cup. Un anno fa la compagine di Roberto Piazza si era trovata nella stessa posizione. Eliminata a un passo da finale sfidò, per il terzo posto, Piacenza che però ebbe la meglio. La speranza è che ...