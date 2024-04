Milano | violenze e minacce contro i bimbi du un asilo nido | arrestata una maestra di 45 anni

(Di martedì 16 aprile 2024) Grida, insulti,ma anchefisiche ad almeno diecidi età tra pochi mesi e un anno. È accaduto in undel comune di. Una-educatrice di 45è statacon l’accusa di maltrattamenti aggravati. La misura cautelare, disposta quattro giorni fa, arriva su ordinanza di domiciliari firmata dal gip Angela Minerva, dopo un’inchiesta della Polizia locale coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro. La donna, secondo quanto riportato dalle autorità, ha esercitato ledal 2022 in poi. L’indagine è scaturita dalla denuncia della Direzione area servizi dell’infanzia del Comune die da precedenti segnalazioni di altre ...

