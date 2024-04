Milano | vento fa cadere pannelli da tettoia | gravemente ferito 29enne a Cinisello Balsamo

Meteo: Tempeste di vento in atto, ci sono raffiche fino a 100 km/h, situazione e settori coinvolti tra poco - In particolare, sulle regioni di Nord Ovest è arrivato il Favonio, un vento tempestoso in grado di destabilizzare le condizioni meteo nel giro di poche ore con la sua forza e irruenza. Prima una dover ...ilmeteo

Cronaca meteo diretta - vento forte a Milano: albero caduto in via Washington - Video - CRONACA, le forti raffiche di vento a Milano stanno creando disagi in città. Nelle immagini un albero caduto in via Washington ha invaso una parte della carreggiata. Al momento i vigili del fuoco sono ...3bmeteo

Cronaca meteo diretta - Raffiche di vento forte a Milano: rami caduti su auto in via Tonezza - Video - CRONACA, in tarda mattinata a Milano si è alzato il vento e le forti raffiche di vento stanno creando disagi in città. Nelle immagini alcuni rami caduti su diverse automobili in via Tonezza.3bmeteo