Milano spazzata dal vento | camino precipita su un’auto parcheggiata in Porta Genova

(Di martedì 16 aprile 2024) Il forteha provocato problemi anche aa partire dalla mattinata di oggi martedì 16 aprile. Se l’episodio più grave si è verificato a Cinisello Balsamo con due feriti, di cui uno grave, qualcosa di simile sarebbe potuto succedere anche nel capoluogo, in zona. Qui, in via Alessandria all’altezza del civico 4, un comignolo in mattoni è finito su un'auto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale. Nel corso della giornata i pompieri sono intervenuti per rimuovere alberi caduti in strada in diverse zone della città, da via Washington a via Tonezza, zona Primaticcio, a via Vidali, in zona Ca’ Granda. Anche in questi casi nessuno ferito ma auto e sedime stradale danneggiato. L’allerta gialla per le raffiche di ...

