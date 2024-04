Milano | riaperto lo storico Esselunga di via Monte Rosa

(Di martedì 16 aprile 2024) Haoggi martedì 16 aprile aloin via. Il supermarket è il secondo negozio cheaveva aperto ae in Italia. Inaugurato il 23 gennaio del 1958, con una superficie di 679 metri quadrati, è stato chiuso negli ultimi 10 mesi per essere ristrutturato e ampliato. Oggi si estende su una superficie di vendita di 1.021 metri quadrati e si presenta rinnovato nella struttura e nei servizi per rispondere a nuove esigenze di acquisto. In particolare, è stato arricchito dei reparti di carne, gastronomia, pane e pasticceria Elisenda con banco a servizio e frutta e verdura sono disponibili anche sfuse. Completa l’offerta la nuova enoteca con caveau e la presenza di un sommelier per orientare i clienti nelle ...

Alcova, il Salone nel Salone - Dal 2018 espone design d'avanguardia in ex macelli, ospedali militari in disuso e laboratori di panettoni chiusi: oggi è tra gli eventi più attesi della fiera del mobile di Milano ...ilpost

Strage Erba, Azouz Marzouk all'udienza di revisione: “Convinto dell’innocenza di Olindo e Rosa" - Azouz Marzouk oggi al Tribunale di Brescia per la seconda udienza per la revisione del processo per la strage di Erba.youmedia.fanpage

Ferrero assume operai e tecnici per i suoi stabilimenti dolciari - Opportunità di lavoro nello storico stabilimento di Alba, in Piemonte e in quelli di Lazio, Lombardia e Campania.lavoratorio