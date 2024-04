Milano | precipita su una pila di materiale ferroso | grave operaio di 62 anni

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – Uninfortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di martedì 16 aprile, poco prima delle 15.30, in via Ambrogio Binda a, in zona San Cristoforo. Qui, nel cantiere al civico 42, un uomo di 62è caduto rovinosamente sopra un cumulo dida un altezza di circa due metri. L’, che stava eseguendo lavori in un edificio, ha riportato traumi a schiena e torace ed è stato portato in codice rosso, quello per i casi più gravi, con l’ambulanza a Niguarda, mentre vigili del fuoco e carabinieri eseguivano i rilievi del caso.

