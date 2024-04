Milano | il vento stacca alcuni pannelli di legno | 29enne ferito gravemente alla testa Allerta gialla in città fino a mezzanotte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Un uomo di 29 anni è rimastodopo essere stato colpito dadivolati a causa del fortenel cortile condominiale. È successo a Cinisello Balsamo, nel Milanese, poco dopo le 12. Secondo quanto riferisce l’azienda regionale emergenza urgenza della Regione Lombardia, isi sonoti da una tettoia in costruzione al nono piano di un edificio in via Martiri Palestinesi 7 e sono volati all’interno del cortile dove ilè stato colpitoe al volto. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cinisello Balsamo. Le sue condizioni, secondo quanto riportato daToday, sono delicate e stando alle primi ...