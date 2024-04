Milano Design Week | un elogio al valore del tempo e del Made In Italy

(Di martedì 16 aprile 2024) Provasi presenta “THE TIME”,unaldele all’eccellenza del-in-Dopo il successo dello scorso anno, Provasi torna alla2024, all’interno del quadrilatero milanese in via Borgonuovo 1, con il progetto “The Time”, il secondo capitolo della trilogia che definisce i punti cardine del pensiero del brand: unaldele all’eccellenza dell’artigianalità e del-in-, elementi essenziali che contraddistinguono l’azienda. Un allestimento inedito racconta il classicismo elegante di Provasi tra ispirazioni del passato e suggestioni del presente, un incontro tra antico e moderno nel quale creazioni ...

Design e arte contemporanea invado Milano per la Design Week 2024 , dal 16 al 21 aprile. Moltissime le installazioni del Fuorisalone tra le vie della città, dal district di Brera all’Università ... (dilei)

L’ Inter , come già annunciato ieri, presenzia alla Milano Design Week con un proprio prodotto. Si tratta di Ginger , una sedia da regista brandizzata con logo e colori del club. ecco la presentazione ... (inter-news)

Asso di Picche in movimento: il debutto del concept ItalDesign - Debutto all'Opificio 21 per lo studio di Design che richiama fortemente l'iconico modello del 1973. Una 2+2 sportiva dove l'intero abitacolo è protetto da una calotta di policarbonato ...gazzetta

SunRice: installazione di Carlo Ratti Associati e Italo Rota - Milano Design Week 2024 - Dal 15 al 28 aprile 2024, in occasione della Milano Design Week 2024, l’Orto Botanico di Brera (via privata Fratelli Gabba, Milano), si trasforma in Eni Space e ospita SunRice: la ricetta della ...mentelocale

Alcova, il Salone nel Salone - Dal 2018 espone Design d'avanguardia in ex macelli, ospedali militari in disuso e laboratori di panettoni chiusi: oggi è tra gli eventi più attesi della fiera del mobile di Milano ...ilpost