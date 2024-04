Milan tra Roma e Inter | Pioli si affida a Leao che dà una dimostrazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Il, prima di affrontare l’nel derby di lunedì 22 aprile che potrebbe valere la seconda stella per i nerazzurri, scende in campo giovedì alle 21 allo stadio Olimpico contro lanel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Di Stefano su Sky Sport svela l’azione da leader diPATHOS – Ildi Stefano, reduce dal 3-3 con il Sassuolo, si appresta a vivere un doppio derby molto affascinante: prima il ritorno dei quarti di Europa League contro la, che vede i giallorossi partire dall’1-0 dell’andata, e dopo la stracittadina contro l’che vincendo sarebbe ufficialmente Campione d’Italia. Insomma, giorni ricchi di emozioni sportive contrastanti e che potrebbero definire il futuro dello stesso allenatore rossonero. ...

Adriano Galliani , amministratore de Lega to del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso delle audizioni davanti alla Commissione Cultura e istruzione del Senato sulle prospettive di ... (ilnapolista)

Zirkzee Milan , ecco il retroscena riguardante l’attaccante del Bologna in vista della prossima sessione estiva di calciomercato Fabrizio Romano ha voluto sottolineare la continua tratta tiva di ... (calcionews24)

Roma-Milan recupera un protagonista: rientro imminente - Roma-Milan è alle porte. Manca poco alla sfida di Europa League tra rossoneri e giallorossi. Il tecnico può esultare per un rientro.spaziomilan

Il manager del Monza polemico con le big di massima serie, tutti i dettagli - Adriano Galliani, amministratore delegato e vice presidente vicario del Monza, attacca la sua ex squadra e le altre big italiani ...monza-news

Roma-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Allo stadio Olimpico va in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan, dove si riparte dall'1-0 dell'andata in favore dei giallorossi. A San Siro la squadra di ...ilmessaggero