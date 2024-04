Milan | ti sei divertito? Ora può ridere Calhanoglu | ma con una differenza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 aprile 2024) Chi di festeggiamenti ferisce, di festeggiamenti perisce: potrebbe essere questo lo slogan diin-Inter. Fra il regista turco e i rossoneri, però c’è una grande. ESPLOSIONE –-Inter è una sfida che non ha certo bisogno di presentazioni, come anche di motivazioni che la rendano più interessante di quanto già non sia di per sé. Quello del prossimo 22 aprile, però, non è un derby comune, perché ‘rischia’ di diventare una grande festa nerazzurra e una congiura per i rossoneri. Battere i cuginiesi per la sesta volta consecutiva sarebbe già una conquista importante per la squadra di Simone Inzaghi. Ma la posta in palio, per assurdo, è ancora più alta: alzare l’ambitissimo scudetto proprio di fronte a unche, in quel caso, sarebbe sconfitto sul ...