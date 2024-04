Milan | senti Furlani | “Troppe critiche a Pioli Maignan | Theo e Leao sono contenti qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024)o, 16 aprile 2024 - Stagione, mercato,, stadio, società. Giorgioa tutto tondo sul presente e sul futuro del. Da “stiamo andando meglio rispetto all'anno scorso”, a “non avremo bisogno di fare cessioni importanti, siamo in attivo”. Passando per la posizione sull'allenatore: “Viene criticato per ogni partita non vinta. Sta facendo bene e un tecnico non si giudica per la singola gara. Vedremo come finirà la stagione, siamo fiduciosi”. L'amministratore delegato rossonero ha toccato molti punti, ospite della trasmissione Supertele di Dazn, dopo il 3-3 in rimonta col Sassuolo e con un calendario che dice Roma e Inter nel giro di cinque giorni. Giovedì il ritorno dei quarti di finale di Europa League, lunedì il derby che può valere lo scudetto nerazzurro: “Non è così importante, si sa chi vincerà ...