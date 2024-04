Milan | rinnovo fino al 2028 per Zeroli

(Di martedì 16 aprile 2024) Kevinrinnova con ilal 30 giugno. Ad annunciare il prolungamento del contratto del capitano della squadra Primavera è lo stesso club rossonero con una nota pubblicato sul sito ufficiale del club: “ACè lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Kevinal 30 giugno. Kevin è approdato alnel 2010,a indossare in questa stagione la fascia di capitano della Primavera rossonera. Il 30 dicembre 2023 il giovane centrocampista ha esordito a San Siro in Prima Squadra nella partita-Sassuolo vinta 1-0“. SportFace.

