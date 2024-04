(Di martedì 16 aprile 2024) Pochi innesti ma mirati per migliorare una rosa che ha già dato buone risposte. Giorgio Furlani, CEO del, ha indicato la via che sta...

Milan , da Zlatan Ibrahimovic a Giorgio Furlani passando per Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski : ecco come sarà la gestione del futuro … Milan , da Jovan Kirovski a Geoffrey Moncada : ecco come sarà la ... (dailymilan)

Milan, Moncada al lavoro per un colpo a centrocampo: tutti i nomi - Si tratta di Sofyan Amrabat, al Manchester United in prestito ma di ritorno alla Fiorentina, e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham Moncada ha seguito a più riprese il Basilea in questa stagione e si è ...calciomercato

L'eliminazione giovedì sarebbe la fine di un ciclo. Il peso di Ibrahimovic sulla decisione - Un anno da allenatore in Serie A per intensità vale triplo. Per pesare un anno di Stefano Pioli al Milan, moltiplicate pure per cinque. Pioli a settembre andò all’Olimpico per giocare con la Roma e qu ...gazzetta

Furlani: “È una settimana chiave, vi racconto l’Ibra dirigente, derby Giocheremo a mille ma non è così importante” - L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha chiarito come lavorano i dirigenti all’interno del club. Lunga chiacchierata di Giorgio Furlani a DAZN; ecco alcuni stralci delle sue dichiarazio ...notiziemilan