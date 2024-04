Milan | Maignan recuperato Pioli contro l’Inter cambia i difensori – TS

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilsi prepara alla prossima sfida di campionato che sarà il derby, prima ancora però, dovrà vedersela in Europa Leaguela Roma. Stefanorecupera Mike, ma potrebbe fare a meno di due. Per questo, secondo quanto evidenziato su Tuttosport, cambieranno entrambi i centrali. UN RECUPERO – Ilpensa alla sfida di campionato, che con una vittoria potrebbe conquistare il ventesimo scudetto raggiungendo la seconda stella prima degli “amici” rossoneri. Prima però Stefanodovrà pensare alla sfida di ritorno di Europa Leaguela Roma, con qualche incertezza di troppo. La buona notizia, per lui, riguarda il recupero ...

Le ultime novità sull’ infortunio del portiere del Milan Mike Maignan in vista delle delle importanti sfide contro Roma e Inter Nella partita contro il Sassuolo il Milan non ha potuto contare su ... (dailymilan)

Roma-Milan, oro Olimpico - Europa League: 53esimo sold out e 4 milioni di euro di incasso. Giovedì sera il ritorno dei quarti: in 65 mila allo stadio per la sfida che vale la semifinale. De Rossi con Bove al posto di Cristante.insideroma

CDS - Il Napoli pensa a Buongiorno, piacciono anche Todibo, Hermoso e Martinez Quarta - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in difesa: "In difesa piace tanto Alessandro Buongiorno, 24 anni, il centrale del Torino già cercato in inverno che ha messo insieme un ...napolimagazine

Milan, Furlani blinda Leao, Maignan e Theo Hernandez - L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è stato ospite di “Supertele”, il talk show di Dazn:. “Settimana chiave sia da tifoso che da dirigente. Sono due partite importanti che ...sportal