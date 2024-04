Milan | la dirigenza riflette sul futuro di Pioli | la situazione ed i possibili sostituti

(Di martedì 16 aprile 2024) Ladelstarebbendo suldi mister Stefano: una settimana decisiva per il tecnico rossonero. Da settimane sarebbero in corso le valutazioni in casasuldi Stefano. La stagione attuale non avrebbe convinto del tutto ladel club rossonero, eliminato dalla Coppa Italia, al secondo posto in classifica Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il futuro al Milan di Stefano Pioli dipende dal match di giovedì contro la Roma in Europa League. All’andata i rossoneri hanno perso in casa 1-0, ora tentano la remuntada nella capitale per ... (ilnapolista)

Buongiorno Milan, pronto il blitz per anticipare le pretendenti! Il piano dei rossoneri - La dirigenza di Via Aldo Rossi vuole chiudere in fretta l’operazione ... Felipe Anderson, altro che Juve! L’ex obiettivo del Milan va al Palmeiras: che gaffe di Tuttosport! La prima pagina cancellata ...milannews24

Galliani attacca Roma, Juve, Inter e Milan: "La A a 18 squadre Fatta manovra rozza" - L'amministratore delegato del Monza è intervenuto sulla possibile diminuzione di squadre in Serie A: ecco cosa ha detto ...corrieredellosport

Calciomercato Milan: fissato incontro per il difensore centrale - Visualizzazioni: 281 Con la stagione che volge a lunghi passi verso la conclusione, si intensificano i contatti di mercato per il Milan. Novità importanti per un difensore centrale. Milan, per Buongio ...calciostyle