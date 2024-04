Milan-Inter | quante conferme per Inzaghi! Due ritorni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 aprile 2024) Simonesi prepara a confermare la formazione titolare nella suaezza in vista di, derby in programma lunedì sera e che può matematicamente consegnare il ventesimo scudetto. Due i rientri certi negli undici.– Nessun calcolo di sorta:è la partita decisamente più importante del campionato per il valore che ha raggiunto. E Simonevuole giocarselo nel modo migliore possibile. Conferma totale, dunque, della sua formazione tipo. Tantedopo la gara pareggiata contro il Cagliari, con anche due rientri, ovvero quelli di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, mancati nella sfida contro i rossoblu a causa della squalifica per somma di cartellini ...