Milan | Ibrahimovic vuole Conte L’altra metà della dirigenza punta a uno straniero Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 aprile 2024) Il futuro aldi Stefano Pioli dipende dal match di giovedì contro la Roma in Europa League. All’andata i rossoneri hanno perso in casa 1-0, ora tentano la remuntada nella capitale per guadagnarsi un posto in semifinale. Pioli in bilico: nel futuro delpotrebbe esserciscrive: Lanon aveva preso nemmeno in considerazione la possibilità di essere eliminati dalla Roma, considerata un avversario più debole. Ci sono stati contatti e colloqui, sono state sondate le alternative e, per il momento, ci si può fermare qui. Se Pioli dovesse vincere l’Europa League, o quanto meno arrivare in finale, è probabile che la sua panchina resterà salda. Altrimenti si cambierà, un po’ perché il ciclo può essere considerato fisiologicamente concluso e un po’ perché, e vale per tutti ...