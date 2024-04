Milan | i tifosi disertano la trasferta contro la Juve | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 16 aprile 2024) La decisione della Curva Sud delsullasul campo dellantus in programma in Serie A. I dettagli Attraverso un comunicato ufficiale, la Curva Sud delha annunciato che non prenderà parte alladi Torino per il match di Serie Alantus. COMUNICATO CURVA SUD – «Viste le modalità di vendita che penalizzano di gran