Milan | Giorgio Furlani | la leadership è di Gerry Cardinale | Ibrahimovic ha molta influenza

(Di martedì 16 aprile 2024), l’adha spiegato la struttura della società e i ruoli die Zlatannel clubieri sera è intervenuto a Supertele, trasmissione di Dazn, condotta da Pierluigi Pardo. L’amministratore delegato delha parlato di diversi argomenti riguardo sul presente e il prossimo futuro dei rossoneri. Riguardo alla stagione, il dirigente rossonero non si è voluto sbilanciare, aspettando i risultati delle prossime settimane.invece ha parlato della proprietà del. L’ad rossonero ha voluto ribadire la sua posizione sull’inchiesta che coinvolge il club, riguardo alla cessione da Elliott a RedBird, ribadendo che è quest’ultimo fondo a essere ...

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha scelto il futuro di Giorgio Furlani : le ultime novità sulla dirigenza rossonera Nonostante le indagini in corso e le tante voci di un possibile addio, ... (dailymilan)

Novità importanti per quanto riguarda il nuovo organigramma della Dirigenza del Milan : da Furlani a Ibrahimovic , i nuovi ruoli Comincia a prendere forma il Milan che verrà. Oggi a Londra la ... (dailymilan)

Furlani: 'Il Milan non ha bisogno di vendere Leao, Theo o Maignan' - Assicura l'amministratore delegato Giorgio Furlani Milano 'Non c'è bisogno di vendere' stelle come Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez, che sono tutti 'felici di restare'. Il dirigente rossoner ...informazione

L'ad rossonero ha parlato a Dazn: "Se guardiamo alla scorsa stagione, stiamo facendo bene. Fatturato a 400 milioni ma possiamo crescere" - L'ad rossonero ha parlato a Dazn: "Se guardiamo alla scorsa stagione, stiamo facendo bene. Fatturato a 400 milioni ma possiamo crescere" ...gazzetta

Milan, Furlani svela tutto: “Ibra ha leadership da manager”. E su Leao… - Giorgio Furlani ha parlato in diretta, concentrandosi sull'importanza delle prossime sfide che aspettano il Milan. Parole anche sul mercato.spaziomilan