Milan | Furlani sul calciomercato | “Grande colpo? Non serve fare…”

Ospite a DAZN, l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato per l’ estate … Calciomercato Milan , Giorgio Furlani parla di come si muoverà ... (dailymilan)

Milan, Moncada al lavoro per un colpo a centrocampo: tutti i nomi - Si tratta di Sofyan Amrabat, al Manchester United in prestito ma di ritorno alla Fiorentina, e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham Moncada ha seguito a più riprese il Basilea in questa stagione e si è ...calciomercato

Furlani: “Settimana importante, ho fiducia. San Siro è datato” - L'ad del Milan, ospite a Supertele, trasmissione di Dazn condotta da Pierluigi Pardo, ha parlato delle sfide con Roma e Inter e di San Siro ...ilmilanista

Furlani: “Presto per giudicare la stagione. Pioli Vediamo alla fine” - Ieri l'ad del Milan è intervenuto a Supertele, trasmissione di Dazn condotta da Pierluigi Pardo e ha parlato della stagione e del tecnico ...ilmilanista