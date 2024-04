Milan | David allontana le voci | “Futuro? Non ci penso | ho in mente una cosa”

David sends message to Napoli, Milan and Chelsea amid transfer talks - Canada international Jonathan David, who has been linked with Napoli, Milan and Chelsea, insists he is not thinking about the summer transfer window but ...football-italia

TMW - Napoli, incontro con l'entourage di David, l'attaccante ha chiesto un quinquennale da 3 milioni all'anno, il Lille chiede 50 milioni - Galeotto fu l'incontro e chi lo vide. Perché a Milano, la scorsa settimana, c'è stato un summit fra Giovanni Manna, prossimo direttore sportivo del Napoli (che ha già concordato l'interruzione della c ...napolimagazine

Incontro a Milano tra Manna e l'agente di David, c'è l'ok del giocatore anche senza Europa - Il Napoli sta cercando di anticipare la concorrenza per l'attaccante David, c'è stato un summit tra l'entourage del giocatore e Manna.areanapoli