Milan | dal fantasma Rangnick alla vittoria dello scudetto | così Pioli ha conquistato i tifosi che ora…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 aprile 2024), dal possibile arrivo dipassando per la panchina a rischio finohatutti Con la sconfitta subita per merito della Roma, nella gara di andata valevole per i quarti di finale di Europa League, la panchina delè tornata nuovamente a scricchiolare. Su di essa si trova uno Stefano, non più saldo. Il tecnico emiliano èguida dei rossoneri da quasi 5 anni e se l’è sempre cavata abbastanza bene, con qualche alto e basso. Basti pensare che dopo il suo arrivo al, si era già scelto il sostituto dopo nemmeno una stagione. Parliamo di Ralf. Con la ripresa della ...