Milan | buone notizie per Pioli | Maignan recuperato | gioca contro la Roma?

(Di martedì 16 aprile 2024)per mister Stefano: Mikehadall’affaticamento muscolare ed è pronto arelaper l’allenatore delStefanoche, in vista della garalavalevole per il ritorno di quarti di finale di Europa League, si prepara a riabbracciare il portiere Mike. Il francese non è stato convocato nell’ultima gara di campionato, pareggiata 3-3il Sassuolo, a causa di un affaticamento muscolare. Al suo posto hato Marco Sportiello, che ha mostrato qualche limite. Da ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 2/2 per Giordano Bortolani dalla lunetta: Milano risale a -4! Fallo antisportivo per Cleveland! 25-19 Tap-in di Johannes Voigtmann: -6 Olimpia! 25-17 ... (oasport)

Milan, Moncada al lavoro per un colpo a centrocampo: tutti i nomi - Si tratta di Sofyan Amrabat, al Manchester United in prestito ma di ritorno alla Fiorentina, e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham Moncada ha seguito a più riprese il Basilea in questa stagione e si è ...calciomercato

Emergenza Napoli, Juan Jesus verso il recupero. buone notizie su Politano - Il Napoli nella giornata di sabato sarà di scena ad Empoli dove proverà a ritornare alla vittoria e sperare in una qualificazione alle prossime coppe europee.areanapoli

SASSUOLO - Obiang: "Milan punto di partenza, ora sei finali" - "Un punto contro un’ottima squadra. Dispiace per come si era messa ma dovrà essere un punto di partenza per le prossime 6 finali in programma". Così Pedro Obiang su Instagram dopo il pareggio del Sass ...napolimagazine