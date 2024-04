Milan | Adriano Galliani all’attacco contro le big | manovra rozza | per colpa loro…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 aprile 2024) L’amministratore delegato del Monza,, è tornatodelle big, compreso il suo ex, in merito al nuovo format della Serie A Tiene in banco in seno alla Lega di Serie A il tanto discusso tema della riduzione del format del campionato da 20 a 18 squadre. Su questo argomento sono arrivate forti e chiare le parole di. L’amministratore delegato del Monza e grande ex del, ha espresso il suo punto di vista sulla questione nel corso delle audizioni davanti alla Commissione Cultura e istruzione del Senato sulle “Prospettive di riforma del calcio italiano. Per l’a.d. del club brianzolo ladelle quattro big, ovvero, Inter, Juventus e Roma, è da considerarsi...