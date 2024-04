Migranti | Richard Gere contro la ‘cattolica Italia’ Salvini | “E’ ossessionato”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 16 aprile 2024) L'attore: "E' molto difficile capire un movimento di estrema destra conservatrice, soprattutto in un Paese che è prettamente cristiano", ie l'Italia. L'attore, sempre più lontano dai riflettori di Hollywood e sempre più in prima linea con le battaglie civili, in un'intervista esclusiva a 'Vanity Fair' parla del suo impegno per le