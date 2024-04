Microsoft inizia a mostrare annunci a schermo intero sull’approssimarsi della fine del supporto per Windows 10

Con Ewiva la ricarica si paga con il POS, in oltre 400 punti di ricarica fast - 15 APR Windows 11, confermato: Microsoft inizia a testare le pubblicità sul Menu Start 15 APR Sky aumenta i prezzi: +6,90€ per lo Sport e +3€ per il Calcio! Cosa cambierà per gli utenti 12 APR ...auto.hwupgrade

Volete un mini PC con 16GB di RAM, Intel N95 e SSD da 512GB a meno di 150€ Allora affrettatevi! - Su Amazon, lo sappiamo, le offerte vanno e vengono. Oggi ci sono diverse occasioni ma una sicuramente sensazionale riguarda questo mini PC 16GB/512GB venduto a meno di 150€ grazie ad un coupon. Andran ...hwupgrade

Microsoft riempirà di pubblicità Windows 11 - Microsoft riempirà di pubblicità Windows 11 Microsoft sta sperimentando l'inserimento di pubblicità all'interno del cruciale menù Start di Windows 11: si tratterà di app consigliate all'utente. Il si ...informazione