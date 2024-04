Mezza maratona di Pechino | Mnangat | «Volevo fare da pacemaker a He Jie per battere il record»

(Di martedì 16 aprile 2024) Lacolpita da polemiche a. Il vincitore, il cinese He Jie, viene favorito dalla decisione plateale di tre corridori africani di aspettarlo e farsi superare: l’etiope Dejene Hailu Bikila e i keniani Robert Keter e Willydi, avviata l’indagine Il Guardian scrive: Gli organizzatori delladistanno indagando sulla gara maschile. Il filmato delle ultime centinaia di metri mostra Robert Keter e Willydel Kenya e Dejene Hailu Bikila dell’Etiopia rallentare e gesticolare, incoraggiandolo He Jie a sorpassarli. «Non ero lì per competere», ha dettoa Bbc Sport. Subito dopo la gara il keniano ha ...

Incredibile quanto successo alla Mezza maratona di Pechino . Protagonisti tre africani e un cinese , da una parte i kenioti Robert Keter e Willy Mangat e l'etiope Dejene Hailu e dall'altra He Jie. ... (ilgiornaleditalia)

AGI - Gli organizzatori della mezza maratona di Pechino stanno indagando sulle accuse secondo cui tre atleti africani avrebbero deliberatamente permesso alla star cinese He Jie di vincere la gara ... (agi)

