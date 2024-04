Mezza maratona di Pechino | gli africani rallentano per far vincere il cinese He Jie | aperta un' indagine - VIDEO

(Di martedì 16 aprile 2024) Incredibile quanto successo alladi. Protagonisti tree un, da una parte i kenioti Robert Keter e Willy Mangat e l'etiope Dejene Hailu e dall'altra He Jie. Tutti e quattro si stavano avvicinando al traguardo della corsa lunga 21 km, gliper primi in re

La cineseria alla Mezza maratona perché l'importante è ingannare - Il vincitore-copia, nuovo format sportivo del popolo cinese, nulla sa di De Coubertin ma ha capito che l'importante non è partecipare ma ingannare. Willy Mnangat ha smentito di avere ricevuto denaro ...ilgiornale

Scandalo alla Mezza maratona di Pechino: rallentano di proposito per far vincere il cinese He Jie - Gli utenti sui social non sembrano aver preso bene l’accaduto, con molti che sulle piattaforme hanno sottolineato lo “scandalo per lo sport”. Altri invece hanno scritto: “Meglio che abbia vinto un con ...ilfattoquotidiano

Si corre a Pechino, le stelle africane si spostano e fanno vincere il cinese He Jie. Il video scandalo - Nonostante il vantaggio i keniani Robert Keter e Willy Mnangat e l'etiope Dejene Hailu avrebbero lasciano passare il corridore di casa ...sport.tiscali