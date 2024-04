Metro C a Roma | slitta l’apertura delle due nuove stazioni | “Non saranno pronte per inizio Giubileo”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 aprile 2024) Le duefermate dellaC acon tutta probabilità nonper l’del. I tempi potrebbero allungarsi infatti a causa di prove tecniche e collaudi anche se ledovessero essereper ottobre come da cronoprogramma lavori. Nel migliore degli scenari ciò si tradurrà in un’apertura posticipata di alcuni mesi. Vediamo di quanto. La stazione dellaC Portania – ANSA (ilcorrieredellacitta.com)Tegola per il Campidoglio che dovrà rivedere il piano mobilità per quanto riguarda la linea dellaC ain vista del. Le duefermate rischiano infatti di essere ...