In trasferta a Ragusa per rubare auto e svaligiare appartamenti: quattro catanesi denunciati - Tra gli oggetti trovati nell'auto dei catanesi c'era anche uno scanner per la lettura delle centraline delle automobili "OBDII" ...newsicilia

Il Meteo in Sicilia, allerta gialla con piogge e temperature in flessione – LE PREVISIONI - Temperature giù e piogge con tanto di allerta gialla in sette province su nove, poi migliora in serata. Questa in estrema sintesi la previsione Meteo per martedì 16 aprile in Sicilia ...blogsicilia

Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani mercoledì 17 aprile - Mercoledì 17 Aprile a Ragusa si prevedono condizioni Meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, ma nel corso della ...strettoweb