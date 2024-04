Meteo martedì | pressioni medio-alte sulla penisola

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 16 aprile 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, poche variazioni rispetto a quanto detto nelle precedenti edizioni. Dal’Italia entrerà in una fase diametralmente opposta a quella che ci ha interessato fino a oggi. Una saccatura di aria artica irromperà sull’Europa centrale estendendo la sua influenza prima alle regioni settentrionali, poi anche al Centro e al Sud. L’evoluzione abbraccerà alcuni giorni, probabilmente fino a weekend e si accompagnerà a fenomeni di instabilità tardo invernale come rovesci, temporali, grandinate e anche nevicate che cadranno a quote relativamente basse considerato il periodo. Tutto condito da forti venti e da un sensibile calo delle temperature. A tal proposito va fatto notare che la discesa sotto media non sarà paragonabile alla fase sopra media che ci sta interessando, non ...