Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 12 di domani, 16 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di ... (noinotizie)

Meteo, crollo delle temperature di oltre 10 gradi e vento forte - Svolta climatica in Italia nelle prossime ore: dopo il caldo arriva il freddo con un brusco calo delle temperature di ben 10°. Le previsioni ...meteo

Meteo. Maltempo in Fvg. Bufera di vento abbatte alberi e pali, cartelli volati via. Fulmine colpisce una cabina Enel. Neve e ghiaccio sulla A23 - Meteo in Fvg. Il fronte temporalesco sta attraversando in queste ore - non senza danni - il Friuli Venezia Giulia. Pioggia e vento forte come da allerta Meteo, ma anche neve e grandine. Se ...ilgazzettino

Puglia, Maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni Meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o ...noinotizie