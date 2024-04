Italia al sole secondo le previsioni meteo grazie all' Anticiclone africano , ma il caldo non durerà : quando potrebbe tornare la pioggia (notizie.virgilio)

Ciclone Gori in arrivo sull' Italia . Diramate diverse allerte meteo in più regioni da parte della protezione civile. Il Servizio meteo rologico dell?Aeronautica Militare ha indicato... (ilmattino)

Meteo: Weekend 20-21 Aprile, nuovo ciclone punta dritto verso l'Italia, gli effetti e le regioni coinvolte - Dopo una settimana che si preannuncia tribolata a causa del transito di un vortice depressionario un nuovo ciclone è atteso sull'Italia proprio in concomitanza con il prossimo weekend, influenzando ...ilmeteo

Meteo, il ciclone Gori arriva in Italia: dove e quando pioverà, rischio forti temporali. Allerta Meteo in 6 regioni - ciclone Gori in arrivo sull'Italia. Diramate diverse allerte Meteo in più regioni da parte della protezione civile. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha ...leggo

Il ciclone Gori arriva in Italia, dove e quando pioverà: rischio forti temporali. Allerta Meteo in 6 regioni - ciclone Gori in arrivo sull'Italia. Diramate diverse allerte Meteo in più regioni da parte della protezione civile. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha ...ilmattino