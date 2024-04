Mercedes EQS | il restyling che fa brillare la stella sul cofano

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 16 aprile 2024) Tra le migliori berline elettriche di lusso, laEQS ha subito unche valorizza le sue prestazioni. Adesso labrilla sulLaEQS, regina indiscussa tra le berline elettriche di lusso, si rinnova per il 2024 con unche punta a valorizzare ancora di più il suo fascino e le sue prestazioni. La novità più evidente esteticamente è il ritorno dellasul, ora in posizione verticale come sui modelli classici del marchio. L’anteriore sfoggia inoltre una griglia cromata che dona un tocco di eleganza e raffinatezza. All’interno, l’abitacolo rimane invariato nell’impostazione, ma con alcuni accorgimenti che ne esaltano il comfort. I sedili posteriori sono più imbottiti e ...