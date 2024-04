Mercato | Juve pazza di Calafiori | Huijsen può essere sacrificato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 16 aprile 2024) Le ultime sulle mosse di calciodellantus per la difesa, con il grande obiettivo in RiccardoSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lantus farà di tutto per arrivare a Riccardodel Bologna nella prossima sessione di calcio. Per accontentare le richieste economiche del club rossoblù, Giuntoli sarebbe