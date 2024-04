Mentre il mondo guarda i missili iraniani | il regime aumenta la repressione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 aprile 2024) Una ragazza legge un libro nella stazione della metropolitana di Teheran. La polizia morale la vede, non la lascia salire sul treno e l’arresta. Lei dice: «Finché pago le tasse in questo Paese ho il diritto di usufruire anche dei servizi pubblici». Ma alla polizia morale non interessa: la porta con la violenza in una stanza, le mette le manette e le chiede di tirare fuori la carta d’identità. Tutto questo capitale stanno urlando contro le parole più volgari sulle donne della rivoluzione. Dopo averle fatto male alla mano, la ragazza viene accarezzata sulla guancia. La storia è stata raccontata a Linkiesta da Rayhane Tabrizi, attivista e presidente dell’associazione Manaà. Ed è solo uno dei tanti episodi di violenza che succedono nell’Iran degli Ayatollah praticamente ogni giorno. Nella Repubblica islamica la polizia morale è tornata a occupare le strade. Oggi ...