Mentre Amadeus lascia la Rai per il NOVE | appare sul web il suo primissimo provino VIDEO

L’ad Rai Roberto Sergio tuona dal settimo piano di Viale Mazzini, dove siete ancora per poco visto che la Premier gli darà il benservito, e bolla come “INFINITÀ di false notizie” quelle che ... (bubinoblog)

"Tele... raccomando": la rubrica di Klaus Davi per Libero, chi sale nel mondo della tv. Don't forget the Lyrics Stai sul pezzo. Momento decisamente felice per l'intrattenimento serale del Nove. ... (liberoquotidiano)