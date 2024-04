(Di martedì 16 aprile 2024) AGI - Questa mattina, prima di recarsi a Bruxelles per la riunione del Consiglio europeo straordinario, la presidente del Consiglio Giorgiafarà una tappa a. Si tratta della suaina in meno di un, la prima nell'ambito del Piano Mattei. Fonti italiane osservano come Roma continui ad essere "fortemente impegnata a sostenere laa, nazione a noi vicina, con cui intratteniamo relazioni storiche di amicizia, e tassello fondamentale della stabilità del Mediterraneo e del Nord Africa. L'Italia - sottolineano ancora le stesse fonti - è anche attiva nel promuovere relazioni positive tra l'Unione Europea e laa a sostegno del Memorandum firmato il 16 luglio 2023. La cooperazione tra Italia e ...

Commissione Ue, Augias: "Draghi si è candidato creando scompiglio. Meloni è tentata, ma..." - Commissione Ue, Corrado Augias: 'Draghi si è esposto sulla scena europea, praticamente si è candidato, creando scompiglio'.la7

Piano Mattei, Meloni domani vola a Tunisi: sul tavolo tre accordi - (Teleborsa) - Attuazione del Piano Mattei per l'Africa, cooperazione in materia migratoria e processo di Roma, cooperazione energetica ed economica. Per la quarta volta in meno di un anno la president ...teleborsa

Meloni torna a Tunisi, è la quarta visita in un anno - Prima di recarsi a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario, la premier farà tappa in Tunisia. Sul tavolo il Piano Mattei e la cooperazione bilaterale sulle migrazioni e sull'economia ...agi