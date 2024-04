Meloni ricorda rogo di Primavalle e l’omicidio dei fratelli Mattei | “Mai più odio e violenza politica”

Virgilio e Stefano Mattei, figli dell'esponente Msi Mario, morirono dopo l'atto incendiario messo in atto da Potere Operario. Per il presidente del Consiglio rimane il dovere di "non dimenticare e ... (ilgiornale)

I dati al Vinitaly: l’enoturismo vola. E le Regioni puntano sui Cammini - Enoturismo in crescita in Italia. Il settore oggi vale 2,9 miliardi di euro, un aumento del 16 per cento rispetto all’anno scorso. I dati sono stati illustrati ieri al Vinitaly, nello stesso giorno in ...quotidiano

Carceri: Meloni, ‘studio, formazione, lavoro per azzerare tasso recidiva’ - Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “La sfida che siamo chiamati ad affrontare è quella di saper coniugare pienamente la sicurezza in carcere e il trattamento del detenuto, valorizzando, nell’ambito dell’espi ...ilsannioquotidiano

Meloni ricorda Primavalle, mai più odio e violenza politica - "La notte del 16 aprile 1973 dei militanti di Potere Operaio incendiarono la casa di Mario Mattei, "colpevole" di essere il segretario del Movimento Sociale Italiano nel quartiere popolare di Primaval ...ansa