“Meloni poveretta” | Canfora rinviato a giudizio | le frasi che lo inguaiano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Lo storico e filologo Lucianoè statodal tribunale di Bari per diffamazione nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia, "rilevato che è necessaria una integrazione probatoria approfondita, incompatibile con l'udienza predibattimentale". La prima udienza è stata fissata per il 7 ottobre prossimo di fronte al giudice Pasquale Santoro. La premier si è costituita parte civile e ha chiesto un risarcimento danni di 20mila euro. L'approfondimento riguarderà probabilmente il passaggio in cuinel 2022 durante l'intervento in un convegno in una scuola superiore barese definì la"neonazista nell'animo" e "una", parlando della guerra tra Russia e Ucraina. "La premier sarà sicuramente chiamata a deporre in ...